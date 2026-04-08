На АвтоВАЗе показали, как модернизировали установку подушек безопасности

АвтоВАЗ рассказал о новшествах в производстве пластмассовых изделий на предприятии в Тольятти. В видео, обнародованном в канале "На заводе", показан робототехнический комплекс, с помощью которого выполняется перфорация поверхности панели приборов, закрывающей площадки для размещения подушки безопасности.

Главный специалист отдела анализа и планирования ремонта оборудования АвтоВАЗа Сергей Долгополов сообщил, что новый комплекс состоит из шестиосевого робота с оснасткой под крышку панели грузоподъемностью 60 кг.

Еще одна новация - станция лазерной резки, производящей высокоточные углубления, которые не доходят до внешней стороны изделия. Эта конструктивная особенность обеспечивает правильное срабатывание подушки безопасности. Элементы конструкции благодаря такой перфорации разрываются целенаправленно, и подушка эффективно раскрывается.

Оборудование для такого перевооружения оставалось невостребованным после закрытия проекта Xray. Сегодня оно работает для Lada Iskra. Как уточнил Сергей Долгополов, в ходе модернизации был изготовлен новый ложемент захвата и создана новая программа для робота. Он добавил, что в новую установку встроена система абсорбции и очистки воздуха.