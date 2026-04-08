Почему новые Nissan и Kia оказались дешевле китайских кроссоверов

В РФ стартовали продажи Nissan Qashqai для китайского рынка.

© runews24.ru

С 1 декабря 2025 года в России действует новая шкала утильсбора: автомобили мощностью до 160 лошадиных сил для физических лиц облагаются льготной ставкой, а всё, что выше — по коммерческим тарифам, которые увеличивают цену ввоза в разы. Именно этот законодательный нюанс и объясняет феномен Nissan Qashqai Glory.

Его двухлитровый атмосферник выдает 140 л.с. — ровно столько, чтобы оставаться в «зеленой зоне» и не обрастать десятками тысяч рублей дополнительных сборов.

Та же логика работает и для других брендов, которые не представлены в России официально. Кроссовер Mazda CX-5 с мотором на 155 л.с. в начале 2026 года неожиданно ворвался в топ-10 самых продаваемых машин в стране, а по итогам третьей недели января занял шестое место, приблизившись к показателям Toyota. Эксперты объясняют ажиотаж именно ценой: из-за льготного утильсбора CX-5 обходится на 30 процентов дешевле бензинового RAV4.

Схожая ситуация и у корейцев. Kia Seltos с 115-сильным мотором можно найти от 1,9 млн рублей, а версия Kia Sportage с двигателем на 150 л.с. стоит около 5,19 млн — при том что более мощные модификации тех же моделей уходят в коммерческую зону и дорожают кратно. Получается, что 160 л.с. — это не просто техническая характеристика, а маркер, который сегодня определяет, будет ли иномарка по карману массовому покупателю или превратится в нишевый продукт для энтузиастов.

