Chery и Geely запускают HEV с расходом от 2 л на 100 км

Китайские автопроизводители, включая Chery, Geely и Changan, нацеливаются на 2026 год для усиления позиций в сегменте гибридных автомобилей (HEV), предлагая расход топлива порядка 2–3 литров на 100 километров, что представляет собой прямой вызов мировому лидеру Toyota. В отличие от традиционной планетарной передачи Toyota, китайские компании применяют схемы с приоритетом электродвижения и многорежимными трансмиссиями DHT, используя электромоторы мощностью до 180 кВт для более динамичной езды, при этом двигатель внутреннего сгорания часто функционирует как генератор, приближая ощущения к электромобилям без необходимости зарядки. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Ключевым преимуществом HEV являются небольшие батареи ёмкостью 1–2 кВт/ч, что снижает стоимость и уменьшает зависимость от цен на литий, что особенно важно на фоне ценовой войны в Китае. Для сравнения, подключаемые гибриды (PHEV) используют батареи до 20 кВт/ч, а электромобили — ещё больше, что повышает себестоимость. Toyota продала 4,4 миллиона гибридов в 2025 году, демонстрируя устойчивый спрос, но китайские бренды развивают альтернативную стратегию, комбинируя HEV, PHEV и электромобили.

Гибриды становятся особенно значимыми для экспортных рынков, где инфраструктура зарядки ограничена, и они не уступают место электромобилям, а становятся частью новой стратегии. Китайские производители делают ставку на эффективность и доступность, что может изменить баланс сил в глобальном автопроме в ближайшие годы, предлагая более динамичные и экономичные решения.