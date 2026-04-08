Новый Audi E7X установил рекорд на треке в Китае, обогнав Porsche и Xiaomi

Электрический кроссовер AUDI E7X, созданный совместным брендом Volkswagen и SAIC, продемонстрировал впечатляющие результаты на треке Asia’s First Ridge Circuit в Китае, установив время 1:47.93 и обогнав конкурентов, таких как Porsche Macan Electric и Xiaomi YU7. Эта модель стала самым быстрым SUV на трассе длиной 2,42 км с 31 поворотом и перепадом высот до 71 метра, опередив Porsche более чем на секунду, а Xiaomi — почти на пять секунд, что подчёркивает растущую конкуренцию в сегменте электрических кроссоверов, где китайские и совместные бренды всё чаще превосходят традиционные премиальные марки. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Технические характеристики AUDI E7X включают полный привод с двумя электромоторами, развивающими до 500 кВт (670 л.с.) и 800 Нм крутящего момента, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,9 секунды. В конструкции используются такие компоненты, как заднее подруливание, пневмоподвеска Continental, тормоза Brembo и адаптивные амортизаторы ZF, а инженеры провели более 3200 часов испытаний для оптимизации поведения автомобиля в различных сценариях.

AUDI позиционируется как отдельный бренд для китайского рынка, и E7X станет его первым крупным SUV, оснащённым батареями до 109,3 кВт·ч, обеспечивающими запас хода до 751 км. Модель дебютирует на автосалоне в Пекине 24 апреля, демонстрируя, как новые игроки на рынке электромобилей не только догоняют лидеров, но и начинают задавать темп в сегменте высокопроизводительных SUV.