Stellantis начал продажу б/у автозапчастей через eBay Motors

Автоконцерн Stellantis открывает новый канал продаж подержанных оригинальных запчастей через платформу eBay Motors, что расширяет его стратегию вторичного использования автокомпонентов. Этот проект, работающий под брендом Sustainera, уже запущен в нескольких европейских странах, таких как Германия, Франция, Италия и Испания. Все детали поставляются из центра разборки в итальянском Миравьори, где они проходят проверку и классификацию по стандартам производителя, обеспечивая качество и надёжность. Об этом сообщает издание tarantas.news.

В текущем ассортименте представлено более 20 000 позиций, охватывающих элементы кузова, электронные компоненты и детали интерьера. Основной фокус сделан на доступность и экологичность, что позволяет снизить расходы на ремонт до 70% по сравнению с новыми запчастями, как отмечает компания. Повторное использование компонентов также способствует уменьшению нагрузки на окружающую среду и сокращению выбросов CO₂, что соответствует растущим экологическим требованиям.

Stellantis формирует новый сегмент рынка, объединяя онлайн-продажи и переработку автомобилей, при этом продолжает использовать другие каналы, включая платформу B-Parts, для расширения охвата аудитории. На фоне роста цен на обслуживание автомобилей такие инициативы становятся всё более актуальными в Европе, где экономика замкнутого цикла набирает обороты. Если этот формат приживётся, рынок автозапчастей может серьёзно измениться, сместившись от дорогих новых деталей к более доступным и экологичным решениям.