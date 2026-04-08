Самой продаваемой машиной в Британии впервые стал "китаец"

Китайский компактный кроссовер Jaecoo 7 стал первой китайской моделью, ставшей лидером по продажам в Британии.

© Российская Газета

Автомобиль, продающийся в России как Jaecoo J7, опередил в марте все остальные машины, включая Ford, Nissan, Kia, Vauxhall (Opel) и другие.

Как уточняет Carscoops, "китаец" взошел на пьедестал в Британии с показателем 10 064 проданных авто. На втором месте оказался Ford Puma (9193 шт.), на третьем - Nissan Qashqai (8718 шт.). Далее в списке следуют Kia Sportage (7310 единиц) и Vauxhall Corsa (6315 шт.).

Уточняется, что 85% продаж Jaecoo 7 пришлось на исполнение подключаемый гибрид, за который в стране просят от 35 175 фунтов (3,67 млн рублей).

Марка Jaecoo, входящая в концерн Chery, представлена на рынке Британии с осени 2025 года. Внешне автомобиль напоминает Range Rover Evoque, что может отчасти объяснять всплеск интереса со стороны британцев. При этом "китаец" стоит примерно на 14 тыс. фунтов дешевле, чем Range Rover Evoque.

В этой стране "семерка" предлагается также с богатым базовым оснащением и привлекательной гарантией (7 лет или 160 000 км).