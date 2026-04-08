Xiaomi может начать поставки электромобилей в Европу уже в 2026 году

Китайский технологический гигант Xiaomi намерен начать поставки своих электромобилей на европейский рынок раньше запланированного срока, возможно, уже в 2026 году. Это решение сопровождается активным усилением команды за счёт привлечения опытных менеджеров из Tesla, включая Дитера Лоренца, который возьмёт на себя руководство логистикой и поставками в регионе. Такие кадровые перестановки указывают на серьёзность намерений компании по быстрой глобальной экспансии и подготовке к конкуренции в Европе. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Ускорение международной стратегии связано с успешными результатами 2025 года и растущим спросом на продукцию бренда в Китае. Компания не только планирует расширение модельного ряда, но и активно формирует необходимую инфраструктуру для продаж и логистики в Европе. Привлечение специалистов, имеющих опыт работы в Tesla, рассматривается как способ минимизировать риски при освоении нового рынка.

В настоящее время Xiaomi предлагает две основные модели электромобилей: седан SU7 и кроссовер YU7, которые уже пользуются популярностью на внутреннем рынке. Обновлённая версия SU7 собрала более 40 000 заказов за короткий период, демонстрируя высокий интерес потребителей. В дальнейшем линейка будет дополнена новыми моделями, такими как более доступный SU5 и крупный SUV YU9.

Технические характеристики автомобилей ориентированы на сегмент с высокой мощностью и значительным запасом хода. Например, некоторые модификации YU7 могут развивать мощность свыше 1000 лошадиных сил и обеспечивать автономность до 705 километров. Кроме того, компания изучает возможность внедрения гибридных решений с увеличенным запасом хода (EREV) для привлечения более широкой аудитории.

Выход Xiaomi на европейский рынок окажет дополнительное давление как на местных производителей, так и на уже закрепившиеся китайские бренды, включая BYD и MG. Бренд делает ставку на сочетание передовых технологий, конкурентной цены и способности к быстрому масштабированию, что уже доказало свою эффективность в Китае. Ускорение сроков выхода свидетельствует о высокой уверенности компании в своей конкурентоспособности на международной арене.