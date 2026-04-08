$78.7591.03

На Россию идет снег! Водителей предупредили об опасности

Водители 11 российских регионов столкнутся с похолоданием и снегом на дорогах

В ночь с 8 на 9 апреля в целом ряде областей ожидается резкое ухудшение погодных условий, цитирует синоптиков госкомпания «Автодор» и приводит список регионов:

  • Московская область
  • Смоленская область
  • Калужская область
  • Брянская область
  • Тульская область
  • Липецкая область
  • Тверская область
  • Владимирская область
  • Нижегородская область
  • Пермский край
  • Свердловская область

В ближайшую ночь температура воздуха в перечисленных регионах составит от -2 до 0°C. Днем 9 апреля ожидается сильный мокрый снег, видимость будет снижена. Водителям рекомендуют планировать маршрут с учетом погодных условий, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не препятствовать работе снегоуборочной техники. А в случае нештатной ситуации на скоростной трассе – вызвать бесплатную помощь по телефону *2323 или по единому номеру 112.