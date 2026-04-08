Водители 11 российских регионов столкнутся с похолоданием и снегом на дорогах

В ночь с 8 на 9 апреля в целом ряде областей ожидается резкое ухудшение погодных условий, цитирует синоптиков госкомпания «Автодор» и приводит список регионов:

Московская область

Смоленская область

Калужская область

Брянская область

Тульская область

Липецкая область

Тверская область

Владимирская область

Нижегородская область

Пермский край

Свердловская область

В ближайшую ночь температура воздуха в перечисленных регионах составит от -2 до 0°C. Днем 9 апреля ожидается сильный мокрый снег, видимость будет снижена. Водителям рекомендуют планировать маршрут с учетом погодных условий, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не препятствовать работе снегоуборочной техники. А в случае нештатной ситуации на скоростной трассе – вызвать бесплатную помощь по телефону *2323 или по единому номеру 112.