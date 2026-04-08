Volkswagen отложил запуск новых электромобилей в США

Volkswagen решил приостановить запуск новых электромобилей в США, сосредоточившись на уже доступных моделях до конца этого десятилетия. Это решение обусловлено отменой налоговых льгот, тарифными ограничениями и недостаточными производственными мощностями на территории страны. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Американский рынок в ближайшие годы будет представлен только текущими моделями ID.4 и ID. Buzz, что означает задержку в расширении линейки. Новые автомобили появятся лишь после внедрения платформы SSP, которая станет основой для будущих электрокаров, включая возможную электрическую версию внедорожника Atlas.

Компактные модели, такие как ID. Every1 и ожидаемый ID. Polo, не будут предлагаться в США из-за низкого спроса на малогабаритные автомобили. Volkswagen также делает акцент на развитии бренда Scout, под которым планируется выпуск пикапов и внедорожников с увеличенным запасом хода, но не ранее 2028 года.

Таким образом, американские потребители не увидят новых моделей Volkswagen до 2026 года, а обновление ассортимента отложено на несколько лет, что отражает стратегическую адаптацию компании к местным условиям.