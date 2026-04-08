"WB Лизинг" и АвтоВАЗ подписали соглашение о сотрудничестве

Компания будет закупать автомобили Lada у дилеров и передавать их клиентам в лизинг на специальных условиях

"WB Лизинг" и АвтоВАЗ заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали на Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа, сообщает ТАСС.

Подписи под соглашением поставили глава финтеха объединенной компании Wildberries и Russ и председатель правления "WB Банк" Георгий Горшков и вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.

В рамках партнерства "WB Лизинг" будет закупать автомобили Lada у официальных дилеров и передавать их клиентам в лизинг на специальных условиях. АвтоВАЗ обеспечит поставки и обслуживание машин через дилерскую сеть, которая включает более 340 центров по России.

