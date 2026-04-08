На автосалоне в Пекине дебютирует конкурент Maybach GLS 600 от BYD

24 апреля на автосалоне в Пекине представят четырехместный гибридный внедорожник BYD Yangwang U8L, который компания позиционирует как конкурента Maybach GLS 600.

Новое исполнение флагманского SUV представляет собой удлиненный вариант с улучшенными характеристиками. В компании говорят об этой новинке как о самой шикарной и продвинутой в линейке Yangwang, с расширенными возможностями персонализации.

BYD Yangwang U8L имеет рамную конструкцию. Колесная база L-версии увеличена на 200 мм, до 3250 мм, а общая длина выросла на 81 мм, до 5400 мм. У багажной двери удален кофр "запаски", причем вместо распашной двери используется откидной борт и подъемная верхняя часть со стеклом.

Последовательная гибридная установка включает 2-литровую турбочетверку на 272 л.с., которая работает в режиме генератора и четыре электроагрегата, развивающие совокупно 1197 л.с. и 1280 Нм.

Новый вариант Yangwang U8L обеспечивает запас хода на электротяге по стандарту CLTC в 230 км и комбинированный запас хода в 1205 км.

Четырехместный кроссовер оснащен аккумулятором BYD второго поколения Short Blade и обновленной технологией быстрой зарядки, отмечает Сarnewschina.com. На восполнения заряда уходит всего пять минут, а полная зарядка составляет около 9 минут.

Цены пока не разглашаются. Сейчас модель Yangwang U8L 2026 года стоит от 1 300 000 юаней (почти 15 млн рублей), что позволяет предположить, что четырехместный вариант будет стоить дороже.