Расширена экосистема постгарантийного обслуживания Solaris

Владельцы Solaris могут оформить полис, обеспечивающий защиту ключевых узлов и агрегатов автомобиля после истечения стандартного срока заводской гарантии. В состав рисков включены поломки двигателя, трансмиссии, элементов рулевого управления, тормозной системы и электрооборудования.

© РБК. Компании

Обслуживание проводится на сертифицированных станциях технического обслуживания официальных дилеров. Это гарантирует проведение ремонтных работ с применением оригинальных запасных частей и соблюдением технологических стандартов марки. Срок действия договора страхования 1 год, до достижения лимита в 100 или 120 тысяч километров пробега.

В компании подчеркивают, что развитие экосистемных сервисов направлено на продление жизненного цикла автомобиля и формирование прозрачной истории обслуживания в цифровом контуре бренда. Это позволяет сохранять техническую исправность парка подержанных машин. Для оформления полиса не требуется предварительный осмотр автомобиля.

Запуск подобных программ в сегменте авторитейла отражает общий тренд на углубление интеграции между автопроизводителями и страховым бизнесом в постпродажном обслуживании, что потенциально может повлиять на динамику остаточной стоимости автомобилей на вторичном рынке.