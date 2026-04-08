В «Яндексе» спрогнозировали массовое появление беспилотных автомобилей

Такое мнение высказал советник гендиректора компании Тигран Худавердян на конференции Data Fusion. Беспилотные автомобили «Яндекса» в экспериментальном режиме начали перевозить пассажиров в татарстанском Иннополисе ещё в августе 2018 года.

С июня 2023-го беспилотные такси компании тестируют в московском районе Ясенево. Осенью того же года «Яндекс» в тестовом режиме запустил такие такси рядом с Сочи на федеральной территории «Сириус».

В начале апреля глава Минтранса Андрей Никитин обозначил одной из задач на текущий год внесение в Госдуму проекта закона о высокоавтоматизированных транспортных системах. По словам министра, принятие документа позволит перейти от экспериментов к практическому и повседневному применению беспилотных технологий.