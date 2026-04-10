Кроссовер Haval Dargo прошел обновление для РФ

Haval Dargo 2026 модельного года прошел обновление для России и получил ряд важных улучшений, сообщает пресс-служба марки. Комплексная модернизация кроссовера затронула силовую установку, дизайн экстерьера и функционал мультимедиа.

Отныне стоимость машины в исполнении "Оптимум" составляет 3 499 000 рублей, а в комплектации "Премиум" - 3 699 000 рублей. Топовая версия "Техно+" предлагается по цене в 3 899 000 рублей. Старт продаж состоится во втором квартале 2026 года.

Одним из ключевых изменений модели стал модернизированный бензиновый двигатель 2.0 с турбонаддувом, мощность которого выросла со 192 до 200 л.с., а максимальный крутящий момент - с 320 до 380 Нм. Как и прежде, мотор сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа.

Обновленный кроссовер будет представлен только с системой автоматически подключаемого полного привода (Torque-On-Demand). Благодаря чему будет доступно 8 режимов вождения: 3 для асфальтового покрытия - "Эко", "Стандарт", "Спорт", и 5 внедорожных - "Снег", "Песок", "Гравий", "Ухабы", "Трава".

Автомобиль выделяется иной решеткой радиатора увеличенного размера. Место горизонтальных хромированных планок заняли шесть крупных прямоугольников из глянцевого черного пластика. Маски фар головного света также выполнены в черном цвете и теперь визуально объединены с решеткой. Начиная с 2026-го модельного года для комплектации "Техно+" также станут доступны 19-дюймовые диски.

Интерьер кроссовера претерпел минимальные изменения. Руль получил более удобный утолщенный обод при неизменном дизайне и привычном расположении кнопок на спицах. Вращающаяся шайба селектора коробки передач на центральной консоли заменена на правый подрулевой рычаг. Салон доступен в двух цветовых решениях: черный со светлым потолком и черный с оранжевыми вставками и потолком в черном исполнении.

В штатную мультимедиа интегрирован онлайн-сервис VK Видео для просмотра роликов на центральном дисплее. Цифровая комбинация приборов предлагает водителю выбор из четырех вариантов дизайна, включая новую тему с классическими круглыми шкалами.