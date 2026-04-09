Рынок люксовых авто в России не теряет популярности и стабильно идет вверх

По итогам первых трех месяцев года в нашей стране было продано 153 новых автомобиля класса Luxury. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года (67 штук).

Звание самого популярного бренда досталось Lamborghini. Машины этой марки выбрали 47 покупателей. На втором месте - Rolls-Royce (42 единицы), а Bentley отстал всего на одну единицу (41 штука). Далее следуют Ferrari (19 штук) и Aston Martin (4 машины). Интересно, что с начала года не было продано ни одного нового Maserati.

В модельном рейтинге лидирует Lamborghini Urus с показателем в 44 штуки. На втором месте - Rolls-Royce Cullinan (31 автомобиль). В топ-5 также вошли Bentley Bentayga и Bentley Continental GT (по 19 автомобилей) и Ferrari Purosangue (13 единиц).

Заместитель начальника отдела аналитики агентства "Автостат" Дмитрий Ярыгин подчеркивает, что сегодня бренды сегмента Luxury официально не представлены в России. Их продукция доступна только по параллельному импорту. Несмотря на это, рынок новых машин этого класса демонстрирует весьма положительную динамику.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи популярных японских брендов в России резко идут вверх.