Larte Design представил особую версию BMW 760i

Ателье LARTE Design предложило уникальный способ выделить BMW 7 Series G70 760i, представив комплект кузовных элементов из фиолетового углепластика, который интегрирован в саму структуру материала, что обеспечивает глубину цвета и устойчивость к ультрафиолету, без необходимости вмешательства в заводскую конструкцию автомобиля. Этот проект, доступный для заказа по всему миру, включает семь компонентов, таких как передний бампер, боковые юбки, накладки на колёса, спойлер и диффузор, устанавливаемые в штатные точки крепления, что сохраняет совместимость с системами помощи водителем и электроникой. Таким образом, тюнинг в премиум-сегменте смещается от мощности к индивидуализации, подчёркивая переход от декоративного к инженерному подходу. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Силовая установка BMW 760i остаётся без изменений, сохраняя 4.4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который развивает 544 л.с. и 750 Нм крутящего момента, обеспечивая высокий уровень динамики для представительского седана. Все заводские параметры, включая гарантию и безопасность, полностью сохранены, что делает этот проект привлекательным для покупателей, стремящихся к персонализации без радикальных изменений конструкции.

Производство карбоновых элементов осуществляется в автоклаве по стандартам TUV, что гарантирует точность и качество, соответствуя инженерным требованиям премиального сегмента. Это позволяет автомобилю оставаться полностью функциональным, подчёркивая, что современный премиум — это не только техника, но и уникальность, с ростом спроса на такие проекты в Европе и на Ближнем Востоке.