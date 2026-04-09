Успешный в Китае и забуксовавший в Европе хэтчбек Firefly обновлен

Компания Nio слегка обновила первую и пока единственную модель младшего бренда Firefly — субкомпактный заднеприводный электрический хэтчбек, не имеющий собственного имени. Единственный двигатель стал мощнее, электронные помощники — умнее, развлекательная электроника — интереснее.

Хэтчбек Firefly вышел на китайский рынок в апреле прошлого года, продажи в Европе начались в августе, но не везде: сейчас Firefly можно официально купить в Австрии, Бельгии, Греции, Дании, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Португалии. В этом году ожидается старт продаж в Великобритании, Венгрии, Германии, Польше, Румынии и Чехии. В конце марта компания Nio объявила, что глобальные продажи Firefly превысили 50 000 машин с момента запуска бренда, но из них в Европе было продано всего несколько сотен.

Почему мы так много внимания уделяем успехам Firefly в Европе? Потому что изначально компания Nio задумывала этот бренд именно для Европы, Firefly должен был составить здесь конкуренцию Mini и smart, но в итоге главным рынком для него стал родной Китай. Слабые продажи Firefly в Европе объясняются высокими ценами: страны, входящие в ЕС, взимают повышенные пошлины с электромобилей китайского производства, из-за чего минимальная цена хэтчбека Firefly здесь составляет 29 900 евро, тогда как новый электрический Renault Twingo можно взять за 19 990 евро.

В Китае Firefly намного дешевле — от 119 800 юаней (14 990 евро в переводе по текущему курсу или 1,37 млн рублей), а если брать батарею в аренду, то минимальная цена опускается до 79 800 юаней (9990 евро или 915 000 рублей). В Европе Nio не может продавать Firefly с арендной батареей, так как здесь нет развитой сети терминалов для замены батарей. И тем не менее Firefly продолжает наступление на Европу, а основные деньги пока зарабатывает в Китае.

Вчера в Китае был представлен слегка модернизированный хэтчбек Firefly, цены при этом остались прежними. Изменений в дизайне нет, он пока и так свежий, но в палитру добавлен кирпично-оранжевый цвет кузова и новый вариант дизайна 18-дюймовых колёсных дисков. Ключевые размеры хэтчбека прежние: габаритная длина — 4003 мм, ширина — 1781 мм, высота — 1557 мм, колёсная база — 2615 мм. Объём основного багажника — 335 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1253 л, спереди есть дополнительный багажник объёмом 92 л.

В салоне обновлёна мультимедийная система, она теперь совместима с игровой консолью Nintendo Switch, расширен набор электронных ассистентов водителя (появился более продвинутый автопарковщик и сигнальные огни, указывающие на режим автономного вождения). Базовая комплектация по-прежнему очень богатая: есть девять подушек безопасности, климат-контроль, подогрев руля и передних сидений, 640-ваттная аудиосистема (14 динамиков), панорамная стеклянная крыша, электропривод багажной двери и многое другое.

Главное техническое новшество — апгрейд единственного электромотора на задней оси: пиковая мощность увеличена с 105 кВт (143 л.с.) до 120 кВт (163 л.с.), благодаря чему время разгона до 100 км/ч снизилось с 8,1 до 7,9 с, максимальная скорость прежняя — 150 км/ч. Любопытно, что владельцы дореформенных машин могут увеличить мощность своего электромотора через обновление ПО, то есть мощность в 120 кВт была заложена в него изначально. Ёмкость батареи прежняя — 42,1 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 420 км по циклу CLTC.

В этом году у Firefly начнут появляться и другие модели, ожидаются кроссовер и ещё более компактный хэтчбек. После дебюта второй модели дебютному хэтчбеку, вероятно, присвоят какой-нибудь индекс, а пока он зовётся просто Firefly, что в переводе с английского на русский означает «светлячок».