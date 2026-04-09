Jeep возвращает внедорожные Trailhawk для Cherokee и Grand Cherokee

Компания Jeep официально анонсировала возвращение внедорожных модификаций Trailhawk для моделей Cherokee и Grand Cherokee, что знаменует собой отход от предыдущих планов по электрификации. Эти версии, вероятно, будут представлены как автомобили 2027 модельного года, появившись в линейке в ближайшее время. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Jeep

Изначально Trailhawk для Grand Cherokee планировался только в гибридном исполнении 4xe, но после сворачивания линейки подключаемых гибридов эта версия исчезла. Теперь бренд возвращает эти модификации в более традиционном формате, подчёркивая свою приверженность классическим внедорожным ценностям. Trailhawk всегда обозначает максимальную подготовку для бездорожья, включая увеличенный клиренс, агрессивные шины и улучшенную подвеску, а также знак Trail Rated, подтверждающий оффроуд-возможности.

Подробности о новых версиях пока не раскрываются, но ожидается, что Grand Cherokee Trailhawk может получить бензиновые двигатели, такие как V6 или рядная четвёрка, хотя окончательный выбор силовых установок не подтверждён. Cherokee Trailhawk вернётся проще, так как эта модель уже перезапущена в 2026 году с гибридной системой, а в качестве прототипа выступил концепт Cherokee Upland с внедорожным обвесом, буксировочными крюками и 32-дюймовыми шинами.

Точные сроки выхода не названы, но ожидается, что обе версии появятся до конца года, логично вписываясь в модельный цикл 2027 года. Этот шаг показывает, что Jeep корректирует курс после экспериментов с электрификацией, возвращаясь к ключевым ценностям проходимости и утилитарности, что сигнализирует о сохраняющемся спросе на классические внедорожники.