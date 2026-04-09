Mercedes отказался от AMG 63

Mercedes-Benz пересмотрел стратегию для своих спортивных моделей AMG, отказавшись от гибридных четырёхцилиндровых версий 63 в пользу классических шестицилиндровых двигателей. Теперь топовыми в линейке GLC стали варианты 53, что отражает реакцию на предпочтения клиентов и возврат к традиционной формуле. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Новые GLC 53 и GLC 53 Coupe представляют собой единственные спортивные версии этой модели, лишившись квадратных выхлопных патрубков, но сохранив агрессивный дизайн AMG. В оснащение входят 19-дюймовые диски, система DIGITAL LIGHT, поддержка 5G, интерфейс MBUX с дополненной реальностью и полный набор ассистентов. Салон отличается спортивными сиденьями и отделкой с красной прострочкой, предлагая комфорт и современные технологии.

Под капотом установлен рядный шестицилиндровый двигатель 3.0 битурбо, развивающий 449 лошадиных сил, с мягкой гибридной системой 48 В, добавляющей кратковременно ещё 23 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает около 4,2 секунды, обеспечивая динамичные характеристики. Модель оснащена полным приводом 4MATIC+, 9-ступенчатой коробкой передач, задним подруливанием и адаптивными амортизаторами AMG RIDE CONTROL, что делает её полноценной спортивной версией без сложных гибридных схем.

Цена AMG GLC 53 начинается от 102 396 евро, а версия Coupe стоит от 105 246 евро, что дешевле прежних AMG 63. Заказы уже открыты, а первые поставки ожидаются ближе к лету 2026 года. Это изменение отражает стремление бренда соответствовать ожиданиям покупателей, предлагая мощные бензиновые моторы в ущерб гибридным решениям.