Nissan готовит седан Skyline следующего поколения

Ближайшим родственником грядущей четырёхдверки станет ранее анонсированный, но пока не представленный новый Infiniti Q50.

Японская компания выпускает Nissan Skyline с 1957 года, за прошедшее время модель успела двенадцать раз сменить генерацию. При этом актуальный седан тринадцатого поколения (серии V37) дебютировал в 2013 году. Как Kolesa.ru сообщал ранее, четырёхдверка пережила рестайлинг в 2019-м, а в октябре 2025-го вариант, предназначенный для домашнего рынка, получил порцию обновок.

Напомним, на некоторых рынках, в том числе в США, Nissan Skyline ранее был представлен под названием Infiniti Q50, производство этой модели было завершено в 2024-м. Однако уже в августе 2025-го стало известно, что у спортседана Infiniti будет следующее поколение: ранее дизайнер Колёс Никита Чуйко предположил, как, возможно, будет выглядеть соответствующая новинка.

Теперь предполагается, что у грядущего нового Infiniti Q50 будет ближайший родственник, роль которого сыграет Nissan Skyline следующего, четырнадцатого по счёту поколения. Вероятно, больше официальных подробностей об этой потенциальной новинке появится в ходе презентации Nissan, которая запланирована на 14 апреля.

По данным японского издания Creative Trend, в основу Nissan Skyline нового поколения может лечь модернизированная версия нынешней платформы Nissan FM. Вероятно, у грядущего седана будет как минимум одна электрифицированная «начинка» с технологиями e-Power.

Кроме того, не исключено, что после смены генерации в моторной гамме по-прежнему будет 3,0-литровый битурбомотор V6 серии VR30DDTT, которым оснащается модель тринадцатой генерации. Максимальная мощность этого двигателя составляет 405 л.с., а у «заряженной» модификации Skyline 400R Nismo показатель повысили до 420 л.с.

Как сообщалось ранее, преемнику отправленного в отставку Infiniti Q50 прочат именно этот 3,0-литровый двигатель V6 с двумя турбокомпрессорами под капот. Правда, ожидается, что он будет форсирован примерно до 450 л.с., ещё ему в пару кроме семиступенчатого автомата, вероятно, предложат механическую коробку передач в качестве альтернативы.

По предположениям издания, новый Nissan Skyline может появиться уже в начале 2027 года, однако официального подтверждения этому пока не было. Как сообщалось ранее, премьера Infiniti Q50 следующего поколения, вероятно, пройдёт ближе к 2027-му, выход на рынок запланирован на второе полугодие.