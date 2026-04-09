На продажу выставили новый ВАЗ-2112 за 700 тысяч рублей

Как выяснила "Российская газета", в Башкортостане выставили на продажу ВАЗ-2112, который проехал с 2004 года всего 7850 км. Владелец просит за свою машину 695 000 рублей.

"Один хозяин, не битая. Подогревы, печка и т.п. работают. Зеленая история авто. Без вложений. Резина как новая. Все стекла родные, лобовое без трещин. Единственная в продаже с таким пробегом в РФ. Юридически чистая полностью. Торг после осмотра", - говорится в объявлении.

Под капотом автомобиля стоит двигатель 1,5 литра, который выдает 91 л.с. Коробка - механика. Привод - передний.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что на продажу выставили новую Honda CR-V 2014 года выпуска.