Обновленный УАЗ "Патриот" дебютирует в конце лета

К началу осени в дилерских центрах УАЗ должны появиться обновленные внедорожники "Патриот". "Российская газета" выяснила, что именно изменилось в модернизированной модели и какие новшества запланированы в более отдаленной перспективе.

© Российская Газета

Как рассказали в пресс-службе ульяновского предприятия, сейчас проводятся ходовые испытания модернизированных внедорожников, получивших ряд улучшений, и прежде всего - более производительные моторы и трансмиссии. В ходе испытаний автомобили пройдут 100 тыс. км. Упор в тестировании делается на надежность работы новых узлов и агрегатов в условиях разбитых дорог, а также в различных климатических условиях.

Главное технологическое новшество - это, конечно же, дизельная силовая установка, не используемая на "Патриоте" с 2016 года. "Новый 2-литровый 136-сильный агрегат - тяговитый, с крутящим моментом 320 Н.м. Мотор сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Также 6-ступенчатая "механика" будет доступна и для обновленного бензинового внедорожника с 2,7-литровым агрегатом ZMZ Pro (150 л.с. и 235 Н.м).

Гидромеханический "автомат" "Патриоту" пока не выделили, однако, по словам представителя бренда, работы по внедрению такой трансмиссии тоже ведутся. Ранее на внедорожники УАЗ устанавливали "автоматы" компании Punch Powerglide, однако в 2022 году выпуск таких машин был остановлен.

УАЗ анонсировал модернизацию силовой линейки своего рамного внедорожника еще год назад. Уже тогда стало известно, что новый агрегат на тяжелом топливе имеет китайскую родословную, но уже локализован в Елабуге. Выпуском занимается моторное подразделение "Соллерс Алабуга". Выпускаемый в России дизель ведет родословную от мотора JAC. Почти такой же турбоагрегат, но с отдачей 130 л.с. устанавливают на грузовичок Sollers Argo.

Однако модель должна стать привлекательнее не только из-за нового тяговитого дизеля, но и из-за более совершенной трансмиссии. Наличие шестой, прямой передачи сулит как снижение расхода топлива, так и улучшение разгонной динамики. Уточним, что "Патриот" получает новую "механику" в двух вариациях. Для версии с 2-литровым 136-сильным дизельным мотором зарезервирована коробка передач LC6T32, для 150-сильного дизеля - ML637С. Обе трансмиссии разработаны JAC и локализованы на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) группы компаний "Соллерс". Ранее в пресс-службе предприятия отмечали, что новые "шестиступки" отличает большой запас прочности. Между тем с 2022 года модель оснащалась 5-ступенчатой МКПП производства BAIC. Ее локализованное производство было налажено на предприятии "Автодеталь-Сервис" (АДС) в Ульяновске.

Что касается других новшеств, рестайлинговый УАЗ "Патриот" получит точечные изменения во внешности, включая пересмотренную светодиодную оптику, а также обновленный дизайн интерьера. Среди прочего в салоне установят новое рулевое колесо с магниевым каркасом российского производства.