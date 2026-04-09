В России резко выросли продажи двух китайских автобрендов

В РФ резко выросли продажи машин двух китайских компаний. В марте 2026 года марка Hongqi реализовала на 95,4% больше машин, чем за этот же период 2025 года. В то же время за первый квартал 2026 года продажи бренда Haval увеличились на 9%.

В прошлом месяце 813 россиян сделали выбор в пользу продукции Hongqi. Наибольшей популярностью пользовался кроссовер HS3, на долю которого пришлось 47% от общего объема продаж марки.

В число наиболее востребованных моделей Hongqi также вошли HS5 New, седаны H5, флагманский внедорожник HS7 и представительский седан H9.

Что касается марки Haval, входящей в концерн Great Wall, то с начала 2026 года было реализовано 35 600 кроссоверов и внедорожников. С учетом продукции других брендов концерна, общий объем продаж превысил 40 000 единиц.

Лидером продаж Haval в России стал кроссовер Jolion, разошедшийся тиражом более 14 200 штук. Второе место занял Haval M6 с показателем 6 400 автомобилей, а замыкают тройку лидеров модели семейства F7 и F7x, дилерами которых было продано 5 500 единиц.

Напомним, в марте 2026-го в России продали 104 278 новых легковых автомобилей, динамика в годовом выражении - +30,6%. Лидерство удерживает Lada. На ее долю пришлось около четверти всех продаж (24,12%), что составило 25 153 автомобиля.

За весь январь-март 2026 года было реализовано 264,9 тысячи новых легковых автомобилей, что на 7,3% больше, чем за первые три месяца 2025 года.