Toyota и Hyundai получили в РФ патенты на новые товарные знаки

Hyundai и Toyota получили охранные права на товарные знаки Centennial и Toyota Venza соответственно на территории России. Об этом сообщает со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Документация свидетельствует, что Hyundai подал заявку на регистрацию товарного знака Centennial, включающего фирменный логотип компании, в августе 2024 года. Окончательное решение о регистрации было вынесено Роспатентом в апреле 2026 года.

Японский автопроизводитель, в свою очередь, обратился с заявкой на регистрацию знака Toyota Venza в марте 2025 года. Ведомство также одобрило регистрацию в апреле 2026 года.

Оба производителя намерены использовать зарегистрированные бренды для реализации в России широкого спектра транспортных средств, включая легковые автомобили, спортивные модели, фургоны, внедорожники и грузовики, а также для продажи запасных частей и комплектующих к ним.

Стоит отметить, что и Hyundai, и Toyota официально не продают автомобили в России. А регистрация товарного знака имеет, скорее, юридическую подоплеку и направлена на защиту прав компании, а не на возобновление продажи модели.

