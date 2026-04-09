Ford Transit Custom стал самым популярным фургоном в Великобритании

В марте 2026 года Ford Transit Custom продолжил доминировать на британском рынке легких коммерческих автомобилей, зафиксировав 7715 новых регистраций, что подтверждает его стабильную популярность в этой стране. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

По данным Общества автопроизводителей и торговцев, эта модель опередила Ford Transit, который занял второе место с 3667 продажами, и Peugeot Partner, оказавшийся на третьей позиции с 2896 регистрациями. За первый квартал 2026 года было реализовано 12 888 автомобилей Ford Transit Custom, что более чем вдвое превышает показатель модели Transit, составивший 6065 единиц.

Третье место в сегменте за квартал досталось Vauxhall Vivaro с 4736 проданными машинами, демонстрируя устойчивую конкуренцию в этом классе. Эти цифры подчеркивают, что Ford Transit Custom сохраняет лидерство, несмотря на активное соперничество на рынке Великобритании.