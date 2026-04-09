Компания Mercedes-Benz отмечает 30-летие легендарного родстера SLK

Три десятилетия назад на автомобильном рынке появился спортивный родстер, который навсегда изменил представление о компактных кабриолетах. Модель Mercedes-Benz SLK, представленная в 1996 году, сразу привлекла внимание своей уникальной конструкцией и ярким дизайном, став значимой частью истории бренда. Одним из ключевых новшеств стала стальная крыша, складывающаяся менее чем за 25 секунд, что позволяло наслаждаться открытым небом даже в холодную погоду. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Mercedes-Benz

Автомобиль выпускался в ярких цветах, включая запоминающийся оттенок Yellowstone, который подчеркивал его спортивный характер. Дизайн экстерьера отличался выразительными линиями и лаконичностью форм, отражая дух спортивных машин конца XX века. Для улучшения динамики инженеры оснастили SLK адаптивной системой подвески с двойной поперечной тягой, снизив дорожный просвет на 20 миллиметров и повысив устойчивость на высоких скоростях.

Особое место в линейке занял вариант SLK 230 Kompressor с двигателем мощностью 193 лошадиные силы, который разгонялся до 100 км/ч за 7,6 секунды. Эта модель демонстрировала производительность, достойную лучших спортивных автомобилей своего класса. Высокое качество изготовления и надежность компонентов обеспечили SLK долговечность, а оригинальные запчасти остаются доступными даже спустя годы.

Популярность модели способствовала широкому распространению деталей, упрощающему обслуживание и ремонт. Таким образом, 30-летний юбилей SLK подчеркивает вклад этой машины в автомобильный дизайн и спорт, символизируя радость от вождения, надежность и уникальный стиль, признанный автолюбителями по всему миру.