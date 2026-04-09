Maserati и Bianchet представили эксклюзивную коллекцию часов

К столетнему юбилею знаменитого трезубца Maserati, истоки которого уходят к болонскому фонтану Нептуна и первому автомобилю Tipo 26, победившему Targa Florio, итальянский автопроизводитель совместно с мануфактурой Bianchet представляет лимитированную коллекцию часов UltraFino Maserati. Эти хронометры с летающим турбийоном, представленные на выставке Watches and Wonders 2026 в Женеве, выпущены всего в ста экземплярах. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Дизайн модели черпает вдохновение из суперкара MCPURA, который был показан на Фестивале скорости в Гудвуде в 2025 году и производится в Модене. Ажурный скелетонизированный циферблат повторяет конструкцию колеса автомобиля, выполненную в виде птичьей клетки с тройными спицами, формирующими мотив трезубца. Отделка AI Aqua Rainbow, впервые применённая на MCPURA и входящая в программу Maserati Fuoriserie Collezione Futura, украшает циферблат и проходит вдоль резинового шва корпуса, создавая на запястье ту же призматическую глубину, что и на автомобиле при движении на высокой скорости.

Корпус часов высотой 9,9 мм изготовлен из углеродного волокна высокой плотности с использованием вулканизированной резины, а заводная головка защищена встроенными углеродными накладками. Безель и задняя крышка покрыты антибликовым сапфировым стеклом, а водонепроницаемость достигает 5 АТМ. Модель состоит из 225 компонентов и 29 камней, полностью изготовленных вручную, что подчёркивает её статус произведения высокого часового искусства.

Для UltraFino Maserati разработаны два ремешка: интегрированный браслет из углеродного волокна высокой плотности и ремешок из натурального вулканизированного каучука с титановой раскладывающейся застёжкой. Часы без ремешка весят всего 36 граммов, а каждая деталь отражает строгость и точность, присущие этому уникальному проекту, где скорость встречается со временем.