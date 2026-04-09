Илон Маск рассказал, сколько машин Tesla Model S и X осталось на складах

В продаже осталось лишь несколько сотен экземпляров Tesla Model S и Model X, как сообщил глава компании Илон Маск, порекомендовав поторопиться с покупкой оставшихся машин. Эти электрокары преимущественно представлены в высокопроизводительной комплектации Plaid и распределены по всему миру, что знаменует завершение их производства после приостановки индивидуальных заказов в начале апреля. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Model S, запущенная в 2012 году, перевернула представления об электромобилях благодаря впечатляющему ускорению, беспроводным обновлениям и роскошному интерьеру, превзошедшему традиционные седаны. В 2015 году последовала Model X, которая привлекла внимание своими дверями-крыльями и семиместным салоном, вместе доказав, что электрокары могут быть не только экологичными, но и желанными автомобилями.

Их уход с конвейера освобождает производственные мощности завода во Фримонте для массового выпуска человекоподобного робота Optimus, который, по мнению Маска, станет ключевым вкладом в развитие компании. Этот шаг отражает стратегический сдвиг Tesla в сторону новых технологий, оставляя позади модели, некогда задавшие тон в индустрии.