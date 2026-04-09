В автомобилях Ford может появиться освещение для отпугивания насекомых

В будущих автомобилях Ford может появиться инновационная система освещения, предназначенная для отпугивания насекомых, что сделает поездки более комфортными, особенно на природе. Эта разработка, на которую компания подала патентную заявку, будет использовать датчики и камеры для обнаружения насекомых внутри или снаружи машины, а также определять, находится ли человек в салоне или рядом с транспортным средством. Система способна активировать внутренние или внешние источники света, чтобы привлечь и отвести насекомых подальше от людей, основываясь на местоположении пользователя. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Технология также может учитывать данные о погодных условиях, такие как температура и влажность, или информацию о недавних погодных явлениях, чтобы улучшить точность обнаружения и принятия мер. Это позволяет системе более эффективно определять присутствие насекомых и своевременно реагировать, что потенциально снижает дискомфорт для пассажиров. Внедрение такой функции может особенно пригодиться во время отдыха на природе, делая его более приятным и спокойным. Хотя пока это лишь патентная заявка, её реализация в будущих моделях Ford может стать значительным шагом в повышении комфорта вождения.