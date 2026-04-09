Бюджетные шины в РФ могут запретить из-за канцерогенов.

Под ограничения прежде всего попадает бюджетный сегмент, занимающий до трети рынка, так как именно там содержание канцерогенов выше. Отечественные производители, по заверению ведомства, готовы полностью заместить выпадающие объемы.

Министерство промышленности и торговли инициировало поправки в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», которые устанавливают предельное содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в шинах на уровне 0,25% бэй-протонов.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство, проблема особенно остра в бюджетном сегменте, который занимает до трети рынка, – именно там концентрация канцерогенов наиболее высока. В Минпромторге заверили, что российские предприятия полностью удовлетворят внутренний спрос и обладают значительным экспортным потенциалом.

В Роскачестве назвали инициативу оправданной, пояснив, что ПАУ – доказанные канцерогены 1-й группы, выделяющиеся в виде токсичной пыли при износе шин, оседают вдоль дорог и попадают в воду и воздух. Член экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции Дмитрий Тортев отметил, что бюджетный сегмент (около трети рынка) может сократиться, и предупредил о риске роста спроса на подержанные изношенные шины, если выбывающие объемы не будут оперативно замещены. Инициатива согласована с Минприроды, Росстандартом и Минэкономразвития.

Эксперт рассказал, безопасно ли хранить автомобильные шины на балконе.

В 2026 году сменить зимнюю резину на летнюю обойдется примерно в 31 тысячу рублей.