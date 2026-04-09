В первом квартале продажи Volkswagen в России выросли в 4,5 раза

По данным "Автостата", за первые 3 месяца текущего года на российский учет встало 3361 новый легковой автомобиль Volkswagen. Это в 4,5 раза больше (+352%), чем в январе-марте прошлого года (743 шт). Об этом рассказал глава аналитического агентства Сергей Целиков.

Самой популярный моделью Volkswagen стал кроссовер Tiguan. На него пришлось ровно треть спроса (1108 шт). В топ-5 также вошли такие модели: Tharu (775 шт), Teramont (580 шт), Tavendor ( шт) и Talagon (185 шт).

Отмечу также, что за три месяца на российский учет встало 168 новых купеобразных пятиместных больших кроссоверов VW Teramont X. В начале прошлого года поставок таких моделей в Россию не было.

Все новые автомобили Volkswagen поступают к нам по схемам альтернативного импорта. Львиная доля (95%) из них произведены в Китае, добавил эксперт.