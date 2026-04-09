Volkswagen анонсировал новый электрокроссовер: дебют состоится в Пекине

На автосалоне в Пекине, который откроет свои двери уже 24 апреля, Volkswagen представит новый электрокроссовер ID.Aura T6, созданный в сотрудничестве с компанией Xpeng.

ID.Aura T6 сочетает в себе черты внедорожника и минивэна. Отличительными чертами машины являются полускрытые дверные ручки, короткая линия капота, наклонные передние стойки, рельефные крылья и короткие свесы. Изогнутая линия крыши снижает коэффициент аэродинамического сопротивления. В салоне кроссовера три ряда сидений с компоновкой 2+2+2.

По данным CarNewsChina, длина кузова составляет около пяти метров. Автомобиль оснащен обычными боковыми зеркалами, датчиком LiDAR на крыше и багажниками на крыше. Передняя и задняя части машины украшены светящимися логотипами.

В основе ID.Aura T6 лежит архитектура CEA, разработанная совместно Volkswagen и компанией Xpeng.

Подробности о технических характеристиках, стоимости и дате начала продаж будут объявлены в рамках предстоящей выставки.

