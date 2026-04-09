Почти 130 островков безопасности обустроят на дорогах столицы в этом году

За пять лет обустроили уже около 900 островков. Чаще всего они размещаются рядом со школами, больницами и другими важными объектами. Островки безопасности необходимы, чтобы разделить потоки автомобилей и пешеходов, уменьшить риск дорожно-транспортных происшествий и сделать движение более комфортным для жителей.

На них можно безопасно остановиться в середине перехода и продолжить путь, убедившись, что водители уступают дорогу. Связаться с дорожным куратором и передать предложение по корректировке схемы движения можно по электронной почте: koordinator-codd@transport.mos.ru.

В теме письма необходимо указать свой округ и район.