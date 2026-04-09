Продажи автомобилей Mercedes-Benz в России выросли на 82%

По данным "Автостата", в январе-марте 2026 года в России было зарегистрировано 2773 новых легковых автомобилей Mercedes-Benz. Это на 82% больше, чем в январе-марте прошлого года (1305 шт), об этом рассказал глава аналитического агентства Сергей Целиков.

Самым популярным Mercedes у россиян остается кроссовер G-класса - дорогой брутальный Geländewagen. За три месяца учет встало 404 единицы. На втором месте кроссовер GLS (348 шт). Далее следует кроссовер GLE (332 шт) и бизнес-седан Е-класса (321 шт). Замыкает топ-5 еще один кроссовер, но попроще GLC (297 шт).

Интересно, что 85% новых автомобилей Mercedes-Benz, поступивших на наш рынок, были собраны в Германии. Поставки идут естественно альтернативными путями, заключает эксперт.