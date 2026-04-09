Сотни водителей больше 14 часов ждут открытия границы с Грузией

Проезд по Военно-грузинской дороге через КПП "Верхний Ларс" между Россией и Грузией временно закрыли из-за непогоды. Сейчас проезда ожидают сотни водителей и пассажиров, а когда откроется проезд - неизвестно. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии, проезд запрещен для всех видов транспортных средств.

По словам очевидцев, которые активно пишут в чаты, связанные с ситуацией на контрольно-пропускном пункте, машин в пробке скопилось много, пока их не пропускают, хотя утром 9 апреля погода улучшилась. Проезд закрыли 8 апреля в 19.10 сначала для грузового транспорта, а затем в 21.10 для всего остального.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях до особого распоряжения", - отметил старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РСО-Алания Владислав Заоев.

Также сложная ситуация складывается на Транскавказской автомагистрали, которая соединяет Северную и Южную Осетию. С 10 по 13 апреля там прогнозируют ухудшение погоды: снег, ветер, гололед и повышение лавинной опасности.