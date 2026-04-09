Началась подготовка к дебюту нового BYD Sealion 08

На Пекинском автосалоне в апреле компания BYD готовится представить свой новый флагманский кроссовер Sealion 08.

Автомобиль будет оснащен аккумуляторной батареей Blade второго поколения, которая обеспечит увеличенный запас хода на электротяге более чем на 1 000 км.

Дизайн кроссовера выполнен в фирменном стиле BYD Ocean Aesthetics, который отличается характерной подсветкой. На крыше автомобиля установлен лидар. Длина Sealion 08 составляет более 5 000 мм, а колесная база - более 3 000 мм.

Новая модель будет доступна как в гибридном варианте DM-i, так и в чисто электрическом.

Sealion 08 оснащен системой управления задними колесами, что значительно повышает маневренность автомобиля.

По оценкам CarNewsChina, цена на Sealion 08 составит от 210 000 до 230 000 юаней (2 380 000 млн рублей - 2 607 000 рублей).

