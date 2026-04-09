Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, что системные ошибки в роботакси связаны с несовершенством программирования.

В беседе с 360.ru эксперт отметил, что происшествий с роботакси мало по сравнению с успешными поездками. Однако эти ЧП действительно опасны.

«Понятно, что причины связаны с системными ошибками, программированием. Может, система несовершенна», — заметил Хайцеэр.

Специалист добавил, что искусственный интеллект должен работать безупречно в отличие от обычных водителей. На совершенствование системы нужно время, а роботакси необходимо оборудовать тревожной кнопкой.

