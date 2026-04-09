В Ульяновске начали выпуск грузовиков под новой маркой «Ураман»

В России стартовала сборка грузовых шасси «Ураман». ООО «Автомобильный завод «Велес» завёз первую партии машинокомплектов для организации крупноузловой сборки грузовых шасси под торговой маркой «Ураман». Об этом журналу Motor сообщили представители автозавода. Производство будет вестись на территории портовой особой экономической зоны «Ульяновск».

В составе поставки — «шасси-агрегат», куда входят двигатель, коробка передач, мосты и рама, а также кабина и колёса. Продукция полностью сертифицирована: Одобрение типа шасси и Одобрение типа транспортного средства были получены производителем оченью 2025 года.

В апреле 2026 года собранные шасси дооснастят самосвальными кузовами и передадут структурам госкомпании «НацПроектСтрой», чтобы техника вышла на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Ранее «НацПроектСтрой» протестировал грузовики марки «Ураман». По итогам испытаний было принято решение доработать конструкцию машин, но эксплуатанты отметили высокую проходимость, надёжность ходовой части и способность работать там, где другая техника останавливается.