Avatr 12 разгоняется до 100 км/ч за 2,71 секунды с запасом хода до 1260 км

Китайский автопроизводитель Avatr представил обновлённый седан Avatr 12, который предлагается в семи модификациях по цене от 42 600 до 62 900 долларов. Модель сочетает высокую производительность, передовые технологии и современный дизайн, причём ключевой акцент сделан на интеллектуальных системах и комфорте. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Электрическая версия развивает мощность до 955 лошадиных сил и оснащена полным приводом, что позволяет разгоняться до 100 километров в час за 2,71 секунды. Запас хода достигает 735 километров, а быстрая зарядка пополняет батарею с 30 до 80 процентов примерно за 10 минут. Также доступна модель с увеличенным запасом хода, которая сочетает электропривод с дополнительным генератором и обеспечивает общий пробег до 1260 километров.

Внешность автомобиля сохранила фирменный стиль, но получила важное обновление — новый лидар Huawei с 896 линиями, установленный на крыше. Дополнительно используются твердотельные лидары, камеры и радары, формируя одну из самых продвинутых систем восприятия на рынке. Система помощи водителю Huawei Qiankun ADS включает лидары, камеры и радары, поддерживая функции автономного вождения в городе и на трассе, а также автоматическую парковку.

В салоне установлена операционная система HarmonyOS с большим 35,4-дюймовым дисплеем 4K и дополнительным 15,6-дюймовым экраном. Оснащение включает кресла с функцией нулевой гравитации, массаж, вентиляцию и премиальную аудиосистему, что подчёркивает ориентацию на комфорт. Avatr 12 демонстрирует тенденции рынка, где мощность, быстрая зарядка и интеграция IT-решений становятся стандартом, а китайские бренды задают темп в сегменте технологичных электромобилей.