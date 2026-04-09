Kia снижает план продаж электромобилей

Корейский автопроизводитель Kia пересмотрел свои планы по электрификации, сократив целевой показатель продаж электромобилей к 2030 году с 1,26 миллиона до 1 миллиона единиц. Это решение обусловлено охлаждением спроса на EV и изменениями на ключевых рынках, включая отмену субсидий в США, что снизило привлекательность таких моделей. Общий план продаж также скорректирован до 4,13 миллионов автомобилей против прежних 4,19 миллионов. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Замедление роста сегмента электрокаров стало основным фактором, заставившим компанию пересмотреть прогнозы, которые оказались менее оптимистичными, чем ожидалось год назад. Это показывает, что даже крупные производители вынуждены адаптироваться к реальной динамике рынка, где рост электромобилей сохраняется, но уже не носит взрывного характера. Такая корректировка влияет на инвестиционные планы и сроки окупаемости новых проектов, сигнализируя о более сложном переходе на электромобили, чем предполагалось ранее.

Параллельно Kia усиливает акцент на автоматизацию производства, планируя внедрить гуманоидных роботов Atlas, разработанных Boston Dynamics, на заводе в штате Джорджия с 2029 года. Эти роботы будут выполнять часть производственных операций и логистических задач, что должно повысить эффективность сборки и снизить зависимость от человеческого труда. В долгосрочной перспективе такие решения могут изменить структуру автопроизводства, указывая на прагматичный подход компании.

Снижение планов Kia является важным сигналом для всей отрасли, подтверждая, что переход на электромобили требует гибкости от производителей. Одновременно растёт интерес к технологиям автоматизации и оптимизации производства, демонстрируя переход рынка от фазы хайпа к более взвешенному развитию. Kia снижает ожидания по EV, но усиливает технологическую базу, что отражает адаптацию к текущим вызовам.