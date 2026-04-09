Hennessey представил Mustang Super Venom с мотором V8 на 850 л.с.

Тюнинг-ателье Hennessey порадовало фанатов экстремальной версией Ford Mustang, названной Super Venom, с мощностью 850 л.с., что превосходит заводской Mustang GTD с его 815 л.с. Этот проект, выпущенный ограниченной серией, приурочен к 35-летию компании. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

В основе модели лежит стандартный Mustang GT с исходной мощностью около 500 л.с., но после доработок отдача выросла на 70%, достигнув 850 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Главную роль в этом сыграл компрессорный 5,2-литровый двигатель V8, работающий в паре с автоматической коробкой передач и задним приводом.

Такой прирост мощности выводит Super Venom за рамки обычных маслкаров, приближая его по характеристикам к современным суперкарам, что подчёркивает потенциал конструкции Mustang. В отличие от заводского Mustang GTD, ориентированного на трек и аэродинамику с разгоном до 100 км/ч за 3,5 секунды и максимальной скоростью 325 км/ч, эта версия делает ставку на агрессию и мощность.

Автомобиль оснащён карбоновым аэродинамическим пакетом, включающим сплиттер, диффузор и боковые юбки, а также улучшенной системой охлаждения и управляемостью на высоких скоростях. В салоне появилась отделка кожей и алькантарой с фирменной символикой Hennessey.

Всего будет выпущено 35 экземпляров, что напрямую связано с юбилеем компании, каждый из которых получил фирменную графику «91», отсылающую к году основания бренда. Стоимость не раскрывается, но ожидается на уровне шестизначных сумм, демонстрируя, что независимые ателье продолжают задавать новые ориентиры по эксклюзивности и мощности даже на фоне заводских гиперверсий.