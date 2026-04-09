В РФ посчитали стоимость подготовки машины к лету

Весенняя программа диагностики автомобиля для россиян в среднем будет стоить около восьми тысяч рублей. Для автовладельцев Москвы и Санкт-Петербурга услуги обойдутся дороже — около 12 тысяч. Аналитики сети Fit Service сообщили «Известиям», во сколько встанет подготовка личного транспорта к лету, а также о росте цен на обслуживание машин в первом квартале 2026 года.

Специалисты также просчитали стоимость полноценной сезонной подготовки, когда одновременно выполняется шиномонтаж, плановое техобслуживание, комплексная проверка и устранение небольших неполадок. Сюда же входят замена масла с фильтрами, заправка кондиционера, работы с подвеской и тормозами, обновление охлаждающей жидкости и регулировка сход-развала. С учетом всех запчастей и расходников бюджет в среднем по стране составит 40 тысяч рублей, а в двух столицах приблизится к 50 тысячам.

Средний чек за ремонт и обслуживание по итогам первых трех месяцев достиг 13,1 тысячи рублей, что на 13 процентов превышает показатель годичной давности.

Технический директор сети Никита Родионов рекомендовал водителям начинать подготовку именно с профессиональной диагностики. Такой подход, по его мнению, «позволяет сэкономить бюджет автовладельца». Он также отметил, что гнаться за самыми дорогими брендами комплектующих не всегда разумно, если на рынке есть достойные аналоги. Однако строго экономить на узлах, которые напрямую отвечают за безопасность движения и ресурс автомобиля, специалист категорически не советует.

