BMW представит шесть новых моделей и обновлений в 2026 году

В ближайшие годы BMW планирует существенно обновить свой модельный ряд, представив в 2026 году целый ряд новинок и рестайлингов, включая электрический седан i3, обновленную 7-Series, новое поколение X5, а также следующие версии 3-Series и M2. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Электрическая BMW i3, основанная на платформе Neue Klasse, выйдет на рынок первой, предлагая запас хода до 708 км и поддержку быстрой зарядки мощностью до 400 кВт. Производство начнется в августе, а поставки стартуют ближе к концу года.

Обновленная 7-Series дебютирует в апреле на автосалоне в Пекине, получив новый дизайн и систему iDrive с панорамным дисплеем на всю ширину лобового стекла. Летом ожидается премьера нового поколения X5, выполненного в стиле Neue Klasse, с подтвержденной полностью электрической версией iX5 и будущей водородной модификацией.

До конца года также будет представлена новая 3-Series с бензиновыми двигателями, включая версию M350 xDrive с рядной шестеркой, а для купе M2 добавится полный привод. Среди других новинок 2026 года — электрическая iX4, которая заменит текущую X4 без версии с двигателем внутреннего сгорания, одновременно компания завершает выпуск моделей Z4 и 8-Series.