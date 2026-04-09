Cadillac CT4 провалился: машину снимают с производства раньше срока

Cadillac принял решение сократить свою модельную линейку. Уже через две недели компания прекратит принимать заказы на седаны CT4, включая заряженную версию Blackwing.

© Российская Газета

CT4 был единственной моделью Cadillac в премиальном сегменте, которая продавалась в США по цене ниже 40 тысяч долларов (около 3,2 млн рублей). После завершения приема заказов приобрести машину в Штатах можно будет только у дилеров, если седаны еще будут в наличии на складах. Производство модели завершится 25 июня 2026 года.

Согласно данным CarScoops, основными причинами снятия CT4 с производства стали низкие показатели реализаций и отсутствие интереса со стороны американцев к обновлению этой модели. За 2025 год было продано около 5,6 тысяч экземпляров.

Стоит отметить, что Cadillac CT5 также скоро "уйдет на покой", но для этой модели уже анонсирована разработка новой генерации.

Напомним, что ранее "РГ" сообщала о снятии с производства кроссовера Evolute i-Jet.