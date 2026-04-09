Компания раскрыла некоторые детали компоновки нового BMW iX5 Hydrogen, а именно систему хранения водорода, состоящую из семи углепластиковых баллонов, объединённых в общий металлический корпус. Производство нового BMW iX5 Hydrogen должно начаться в 2028 году.

© Колеса.ру

Первый BMW iX5 Hydrogen в актуальном кузове G05 (четвёртое поколения кроссовера X5) был мелкосерийным некоммерческим проектом: всего произведено порядка 100 экземпляров для опытной эксплуатации в разных странах с разным климатом, собраны статистические данные, создан задел на будущее, так как компания BMW решительно не хочет бросать водородную тему.

Осенью прошлого года было объявлено, что BMW X5 следующего, пятого по счёту поколения с заводским индексом G65 будет предлагаться сразу с пятью типами силовых установок: бензиновые, дизельные, plug-in гибридные, электрические и как минимум одна водородная. Премьера BMW X5 пятого поколения ожидается в этом году, а новый водородный BMW iX5 Hydrogen появится только в 2028-м, зато его впервые сможет купить любой желающий (правда, далеко не в каждой стране).

Новый BMW iX5 Hydrogen будет интегрирован в общую производственную цепочку кроссовера пятого поколения, то есть будет собираться на том же конвейере, что и другие версии X5, соответственно его конструкция оптимизирована под массовое производство. Так, система хранения водорода занимает физически то же место, что тяговая батарея у электрических версий X5: семь углепластиковых баллонов для хранения водорода упакованы в общий плоский металлический корпус и находятся под полом кузов в пределах колёсной базы.

Углепластиковые баллоны соединены друг с другом параллельно и находятся под общим давлением 700 бар, всего они способны хранить не менее 7 кг водорода, полная заправка занимает около пяти минут. Сверху к задней части батареи пристыкован блок управления с центральным клапаном. Небольшая высоковольтная батарея шестого поколения будет использоваться в качестве буферного накопителя энергии, но её местоположение не раскрыто (скорее всего, она находится под полом багажника). Также пока не раскрыты характеристики электрохимического генератора и тягового электромотора, известно только, что они будут более мощные и более энергоэффективные, чем у первого BMW iX5 Hydrogen. Запас хода на одной заправке составит 750 км по циклу WLTP, тогда как у первого BMW iX5 Hydrogen было 504 км.

Между тем коммерческие перспективы нового BMW iX5 Hydrogen представляются довольно блеклыми: в Европе сейчас порядка 300 действующих водородных заправок, из них лишь примерно половина рассчитаны на давление 700 бар, остальные на 350 бар, то есть заправить на них BMW iX5 Hydrogen либо не получится (не будет соответствующего пистолета) либо получится только наполовину. Стоимость полной заправки (7 кг водорода) в зависимости от страны и конкретной станции на сегодняшний день составляет от 80 до 130 евро, что дорого даже по сравнению с взлетевшими за последние недели на фоне иранских событий ценами на бензин и солярку.

Впрочем, ясно, что BMW работает на перспективу и накопление опыта, к тому же часть её расходов покрывают власти Германии: в свежем пресс-релизе сказано, что федеральное правительство выделило на разработку нового iX5 Hydrogen 191 млн евро, земля Бавария — 82 млн евро.