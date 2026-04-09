В Уфе водитель Mitsubishi Lancer перевозил на капоте двух девушек

В Уфе очевидцы запечатлели, как водитель Mitsubishi Lancer перевозил на капоте автомобиля двух девушек. Видео распространилось в соцсетях и привлекло внимание стражей дорог.

Как рассказал руководитель ГАИ РБ Владимир Севастьянов, водитель уже установлен. Им оказался местный 22-летний житель. На него составлены протоколы за нарушение правил перевозки пассажиров и правил применения ремней безопасности.

На девушек также составлены административные материалы. Всем троим грозят штрафы.