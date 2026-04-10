Mazda CX-6e с запасом хода 484 км оценили от $38 000

Mazda представила на австралийском рынке свежий электрический кроссовер CX-6e, открыв предварительные заказы. Модель, ориентированная на массовый сегмент, построена на платформе Changan и предлагает запас хода до 484 километров по стандарту WLTP. Мощность электромотора составляет 265 лошадиных сил, а старт поставок ожидается в сентябре 2026 года. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Цена начинается от 38 тысяч долларов, что делает новинку одной из наиболее доступных в своём классе. CX-6e доступен в двух комплектациях — GT и Azami, с минимальными различиями между ними. Базовая версия оснащена крупным 26,45-дюймовым экраном, камерами кругового обзора и полным набором систем безопасности.

Внутри салона предусмотрены трёхзонный климат-контроль, панорамная крыша и качественная аудиосистема. Старшая комплектация добавляет цифровые зеркала и увеличенные колёса, сохраняя общий акцент на комфорте. Электрокроссовер использует батарею ёмкостью 78 кВт·ч, обеспечивая сбалансированную динамику без стремления к рекордным показателям.

Этот шаг отражает смену стратегии Mazda, направленную на быстрое проникновение в рынок доступных электромобилей. Модель демонстрирует, как китайские платформы, такие как архитектура EPA1, ускоряют разработку и снижают затраты. CX-6e, близкий к моделям Deepal, подчёркивает растущую роль международных технологических решений в автомобильной индустрии.