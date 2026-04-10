Kia представит доступный электромобиль EV1 в 2027 году

В 2027 году на европейские дороги выедет новый компактный электромобиль от Kia, призванный стать наиболее доступным предложением в линейке бренда. Модель, позиционируемая как городской хэтчбек B-класса, по габаритам будет напоминать кроссовер EV2, но получит более низкий профиль и традиционную компоновку. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Новинка, вероятно, получит обозначение EV1 и станет электрической альтернативой компактному Kia Picanto. Её основными соперниками на рынке названы Renault 5, Peugeot e-208 и Opel Corsa Electric. При этом компания делает акцент не только на стоимости, но и на технологической оснащённости: автомобиль может стать первым в своём сегменте «программно-определяемым», где ключевые функции будут контролироваться единой цифровой архитектурой.

Техническую основу составит платформа E-GMP с 400-вольтовой системой. Предполагается использование аккумуляторов ёмкостью 42,2 и 61 кВт·ч, что обеспечит запас хода от примерно 320 до 480 километров в зависимости от модификации. Ключевым преимуществом должна стать цена — ориентировочно около или даже ниже 23 000 евро, что позволит Kia укрепиться в массовом сегменте и усилить конкуренцию на европейском рынке доступных электрокаров.

Если производителю удастся удержать стоимость в заявленных рамках, это может стать знаковым событием для отрасли. Появление массового электромобиля по цене, сопоставимой с бензиновыми хэтчбеками, способно удовлетворить существующий на европейском рынке спрос. Данный шаг соответствует стратегии бренда по расширению доли электромобилей в своём портфолио.