Zeekr выходит на рынок Германии с альтернативной моделью продаж

Премиальный китайский автопроизводитель Zeekr, принадлежащий концерну Geely, решил завоевать немецкий рынок, полностью отказавшись от традиционной дилерской сети. Вместо этого компания использует цифровые каналы продаж и партнёрство с независимыми сервисными центрами, что позволяет снизить затраты и ускорить экспансию. Об этом сообщает издание speedme.ru.

На начальном этапе Zeekr сотрудничает с сетью Global Automotive Service, включающей около 1700 независимых мастерских. Через них будут осуществляться сервисное обслуживание и часть взаимодействия с клиентами. Сейчас запущено 31 сервисное подразделение, но к лету их количество планируют довести до 100.

Продажи автомобилей организованы исключительно онлайн: клиенты оформляют заказы через интернет, а тест-драйвы проводятся в партнёрских сервисных центрах. В стартовой линейке представлены три модели: компактный кроссовер Zeekr X, среднеразмерный SUV Zeekr 7X и флагманский шутинг-брейк Zeekr 001. Цены начинаются примерно от 38 тысяч евро, что делает бренд конкурентоспособным в сегменте электромобилей.

Основное внимание в первый год уделяется корпоративным клиентам: уже заключены первые контракты с крупными компаниями, а к 2026 году планируется вывести на немецкие дороги несколько тысяч автомобилей. При этом Zeekr не отказывается от классической схемы полностью: с 2027 года компания намерена запустить собственную дилерскую сеть с примерно 50 точками продаж и расширенной сервисной инфраструктурой. Такой гибридный подход может стать новой нормой для индустрии, если бренд сможет обеспечить качество обслуживания на уровне премиум-сегмента.