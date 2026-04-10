Zeekr выходит на рынок Германии с альтернативной моделью продаж

Китайский автобренд Zeekr заходит в Германию без дилеров, предлагая три модели от 38 тысяч евро
Премиальный китайский автопроизводитель Zeekr, принадлежащий концерну Geely, решил завоевать немецкий рынок, полностью отказавшись от традиционной дилерской сети. Вместо этого компания использует цифровые каналы продаж и партнёрство с независимыми сервисными центрами, что позволяет снизить затраты и ускорить экспансию. Об этом сообщает издание speedme.ru.
На начальном этапе Zeekr сотрудничает с сетью Global Automotive Service, включающей около 1700 независимых мастерских. Через них будут осуществляться сервисное обслуживание и часть взаимодействия с клиентами. Сейчас запущено 31 сервисное подразделение, но к лету их количество планируют довести до 100.
Продажи автомобилей организованы исключительно онлайн: клиенты оформляют заказы через интернет, а тест-драйвы проводятся в партнёрских сервисных центрах. В стартовой линейке представлены три модели: компактный кроссовер Zeekr X, среднеразмерный SUV Zeekr 7X и флагманский шутинг-брейк Zeekr 001. Цены начинаются примерно от 38 тысяч евро, что делает бренд конкурентоспособным в сегменте электромобилей.
Основное внимание в первый год уделяется корпоративным клиентам: уже заключены первые контракты с крупными компаниями, а к 2026 году планируется вывести на немецкие дороги несколько тысяч автомобилей. При этом Zeekr не отказывается от классической схемы полностью: с 2027 года компания намерена запустить собственную дилерскую сеть с примерно 50 точками продаж и расширенной сервисной инфраструктурой. Такой гибридный подход может стать новой нормой для индустрии, если бренд сможет обеспечить качество обслуживания на уровне премиум-сегмента.