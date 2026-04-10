В РФ выставили на продажу новый "Москвич-2141"

Хэтчбек "Москвич-2141" продолжает оставаться весьма популярным автомобилем на вторичном рынке среди коллекционеров и поклонников марки. Тем ценнее обнаружить экземпляр в состоянии "капсулы времени".

Именно такой образец выставил на продажу владелец из столицы. Согласно данным из карточки объявления, данный "41-й" вышел из стен автозавода 35 лет назад и за всю жизнь пробежал меньше 1500 км. Сразу после покупки в 1991 году машину обработали антикоррозионным составом и поставили в гараж, что позволило сохранить кузов в отличном состоянии.

Судя по фотографиям, светло-бежевый "Москвич" выглядит как новый. Днище чистое, а салон, отделанный в серых оттенках, частично укрыт целлофановой пленкой.

В комплекте с автомобилем идут заводская сумка с инструментами, запасное колесо, насос, домкрат, небольшая банка краски, а также номерные знаки советского образца.

Под капотом машины расположен 1,5-литровый уфимский карбюраторный мотор УЗАМ-412 мощностью 72 лошадиные силы. Привод - передний. КПП - "механика".

Продавец хочет выручить за свою "капсулу времени" не так и дорого по сравнению с другими предложениями на сайтах объявлений - 810 000 рублей.

